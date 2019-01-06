«Севилья» — «Атлетико»: букмекеры оценили шансы команд в игре 18-го тура Примеры

Букмекеры оценили шансы команд в матче 18-го тура Примеры «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.81. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 2.84 Поставить на ничью можно за 3.15.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.34, а на ТМ 2,5 гола — за 1.67.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.91. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 4.20.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.70.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»