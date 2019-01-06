«Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Мемфис Гриззлиз», который состоится 6 января.



Ставка: победа «Спёрс» с форой «-9,5» за 2.19.



«Проверим победу «Спёрс» с форой «-9,5» за коэффициент выше двойки. Пока техасцы отдыхали после потрясающей виктории над «Рэпторс», «Мемфис» дома сражался с «Бруклином». Вышло не очень удачно. В пассиве у «Гриззлиз» уже четыре поражения кряду, что никак нельзя назвать случайностью. Если взять более продолжительный интервал, то здесь всё ещё хуже. Лишь 3 победы за последние 14 встреч. Столь резкий спад может сильно аукнуться подопечным Бикерстаффа, которые по началу сезона пользовались хорошей физической формой и эффектом неожиданности.



Со временем действия «Мемфиса» разобрали все аналитические штабы лиги, а какого-либо развития от тренера «Гриззлиз» пока не видно. На уже упомянутом интервале в 14 поединков оборона Бикерстаффа вылетела из топ-10, а нападение скатилось до 28-й позиции. На том же отрезке защита «Спёрс» пятая, а эффективность нападения лучшая в ассоциации, опережая даже сумасшедший «Хьюстон» Хардена.



Кроме того, предстоящий матч станет для «Мемфиса» вторым за двое суток, а сил потрачено с «Нетс» очень много. Марк Газоль отбегал больше 34 минут, Андерсон и Конли свыше 38, а Темпл перевалил за 41. Лидеры «Гриззлиз» уже давно не молодые мальчики, поэтому вряд ли им удастся выдержать подобную нагрузку со «Спёрс»», — отметил Прокофьев.

Против «Сан-Антонио» дикие «Гриззлиз» станут послушными мишками Находящийся на спаде «Мемфис» не доставит проблем набравшим ход «Спёрс» — в «Большом куше».