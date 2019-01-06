«Реал» легко победит «Реал Сосьедад» в матче Примеры, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.37. Шансы «Реала Сосьедад» на победу оценены коэффициентом 8.90. Поставить на ничью можно за 5.45.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.44, а на ТМ 2,5 гола — за 2.69.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Победа «Реала» всухую оценивается в 2.58.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.87. Победа мадридцев с разгромным счётом оценена в 3.32.



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