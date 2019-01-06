Согласно котировкам, «Барселона» одержит пятую победу подряд в матче с «Хетафе»

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Примеры «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи 6 января 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.39. Шансы «Хетафе» на победу оценены коэффициентом 8.40. Поставить на ничью можно за 5.35.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.65, а на ТМ 2,5 гола — за 2.38.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 2.40.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.97. Победа сине-гранатовых с разгромным счетом оценена в 3.70.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».