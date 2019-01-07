Согласно котировкам, «Питтсбург Пингвинз» победит «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс», который состоится 7 января. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 1.67, по итогам всей встречи — 1.38.



Шансы «Чикаго Блэкхоукс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.55, а с учётом овертайма — за 3.18.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.40.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.52, меньше 5,5 — за 2.43.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»