Павлюченкова выиграет у Лапко на турнире в Хобарте, уверены эксперты

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Хобарте (Австралия) сыграет с Верой Лапко из Беларуси.



Согласно котировкам, у теннисистки из из Беларуси меньше шансов на победу в этом матче. Победа Веры Лапко оценивается коэффициентом 2.83, победа с форой «+4,5» гейма — 1.67.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.46. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 2.20.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.89. Тотал больше 20,5 геймов идет за 1.90.



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