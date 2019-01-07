Согласно котировкам, «Нефтехимик» одолеет «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо». Начало встречи 7 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Нефтехимик» и предлагают поставить на хозяев за 2.38. Шансы «Торпедо» на победу оценены коэффициентом 2.56. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.81, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.04.



Коэффициент на итоговую победу «Нефтехимика» — 1.86, а на победу «Торпедо» — 1.98. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.80).



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