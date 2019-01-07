Аналитики: «Ливерпуль» выбьет «Вулверхэмптон» из Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи 7 января 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.92. Шансы «Вулверхэмптона» на победу оценены коэффициентом 3.76. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.80.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.88, а на ТМ 2,5 гола — за 2.02.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.71. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 3.44.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.08. Проход «Вулверхэмптона» оценён в 3.38, проход «Ливерпуля» — в 1.33.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»