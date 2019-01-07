Букмекеры оценили шансы Заболотного забить гол до конца сезона РПЛ

Букмекеры оценили шансы нападающего «Зенита» Антона Заболотного забить в текущем сезоне РПЛ. Аналитики верят, что 27-летний футболист сумеет отличиться, и предлагают на гол форварда коэффициент 1.42. Если же нападающий «Зенита» останется без забитых мячей, то сыграет ставка за 2.65.

Также эксперты выставили ещё одну интересную линию, связанную с Антоном. Коэффициентом 1.30 оценён возможный выход Заболотного в стартовом составе «Зенита» в одном из матчей РПЛ-2018/19. Обратный вариант идёт за 3.20.

В нынешнем сезоне Заболотный принял участие в 11 матчах РПЛ, выходя во всех случаях на замену, но так и не сумел отличиться. Антон дважды выходил в старте в Кубке России и ещё два раза — в Лиге Европы.