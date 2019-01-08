«Торонто Мэйпл Лифс» победит «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нэшвилл Предаторз», который состоится 8 января. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Торонто Мэйпл Лифс». Коэффициент на победу в основное время — 2.08, по итогам всей встречи — 1.66.



Шансы «Нэшвилл Предаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.00, а с учётом овертайма — за 2.29.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.30.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.73, меньше 5,5 — за 2.16.



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