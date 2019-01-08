Согласно котировкам, Рублёв победит Пуи на старте турнира в Сиднее

Российский теннисист Андрей Рублёв в финале квалификации турнира в Сиднее (Австралия) обыграл представителя Аргентины Гуидо Андреоцци и пробился в основной раунд соревнований. Первый соперник Рублёва в основной сетке — француз Люка Пуи.

Согласно котировкам, у Рублёва больше шансов в этом матче. Победа Пуи оценивается коэффициентом 2.30, победа с форой «+2,5» гейма — 1.83.



Если Рублёв сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.66. На то, что россиянин сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.98.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.53. Тотал больше 22,5 гейма оценен в 1.86.



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