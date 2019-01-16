Аналитики: Овечкин не спасёт «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 16 января. Начало — в 4:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Нэшвилл Предаторз». Коэффициент на победу в основное время — 2.00, по итогам всей встречи — 1.58.



Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.30, а с учётом овертайма — за 2.47.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.10. Поставить на то, что российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин наберёт очки, можно за 1.49.



Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.72, меньше 5,5 — за 2.17.



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