Согласно котировкам, Павлюченкова проиграет Бертенс и покинет Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open, обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг — 6:4, 6:3. Во втором круге россиянка встретится с Кики Бертенс (9, Нидерланды).

Согласно котировкам, у теннисистки из России меньше шансов на победу в этом матче. Победа Кики Бертенс оценивается коэффициентом 1.40, победа с форой «–2,5» гейма — 1.59.



Если Анастасия Павлюченкова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 2.98. На то, что она выиграет с форой «+2,5» гейма, можно поставить за 2.35.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.90. Тотал больше 21,5 гейма идет за 2.06.



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