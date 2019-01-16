Хачанов разгромит Нисиоку во втором круге Australian Open, уверены эксперты

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником 10-й ракетки турнира станет Йосихито Нисиока (Япония).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Нисиоки оценивается коэффициентом 4.00, победа с форой «+5,5» гейма — 1.97.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.80.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.14. Тотал больше 34,5 гейма идёт с коэффициентом 1.78.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»