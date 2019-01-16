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Хачанов разгромит Нисиоку во втором круге Australian Open, уверены эксперты

Хачанов разгромит Нисиоку во втором круге Australian Open, уверены эксперты
Ставки

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником 10-й ракетки турнира станет Йосихито Нисиока (Япония).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Нисиоки оценивается коэффициентом 4.00, победа с форой «+5,5» гейма — 1.97.

Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.25. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.80.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 4.14. Тотал больше 34,5 гейма идёт с коэффициентом 1.78.

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