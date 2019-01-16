Мария Шарапова — Ребекка Петерсон: котировки на матч Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова (30) вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Великобритании Хэрриет Дарт (Q) со счётом 6:0, 6:0. За выход в третий круг соревнований Шарапова поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон.

Согласно котировкам, у теннисистки из Швеции меньше шансов на победу в этом матче. Победа Ребекки Петерсон оценивается коэффициентом 4.08, победа с форой «+4,5» гейма — 2.07.



Если Мария Шарапова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.26. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.74.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.24. Тотал больше 19,5 геймов идет за 1.76.



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