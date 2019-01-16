«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 16 января.



Ставка: победа «Уорриорз» с учётом овертайма за 1.91.



«Оба соперника имели по одному дню на восстановление, но всё же находятся не совсем в равных условиях. «Денвер» проведёт второй домашний матч кряду, а для «Голден Стэйт» ситуация противоположная. Подопечные Стива Керра бились в Техасе с «Маверикс», и теперь их ожидает колорадское высокогорье.



В последние годы «Наггетс» стали одним из самых неудобных противников для «Уорриорз». Йокич и компания одержали победы в пяти из семи последних матчей, включая сумасшедшею викторию в текущем сезоне. Всем известно, что в «регулярке» баскетболисты «Голден Стэйт» частенько действуют на автомате и редко включаются по максимуму, но на лидера конференции, с которым у действующего чемпиона наметились большие проблемы, мотивация должна быть повышенной.



Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты, поэтому попробуем заиграть чистую победу гостей без какой-либо докупки форы. Велик соблазн проверить овертайм, но пока оставим эту затею до будущих времён. Разумеется, по индивидуальному мастерству «Уорриорз» значительно превосходят «Денвер», вот только свои лучшие качества баскетболисты «Голден Стэйт» демонстрируют далеко не всегда.



Серия из четырёх побед внушает оптимизм по поводу нынешнего тонуса действующих чемпионов. Соперники, конечно, были вполне проходимые, однако сами «Наггетс» добывают виктории, пожалуй, за счёт стабильности и уверенного выступления дома», — отметил Прокофьев.

«Голден Стэйт» одолеет «Денвер» и займёт первую строчку на Западе «Наггетс» не столь хороши, чтобы третий раз кряду победить действующих чемпионов — в «Большом куше».