«Леганес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Леганес» — «Реал Мадрид». Это ответная игра 1/8 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.85.



«Не уверен, что от этого матча стоит ждать большого количества забитых мячей. В первом матче было 3:0 в пользу «Реала». Конечно, такой гандикап не отыграть «Леганесу». Да и вообще это не та команда, которая может забить три «Реалу», который вроде бы не тот, переосмысливает и переоценивает своё состояние. «Реал», конечно, очень плох был в матче с «Бетисом», несмотря на победу. 26 процентов владения мячом — это просто караул и катастрофа. Это совершенно не по королевскому статусу и уровню нынешнего «Реала». Но есть травмы. Нет Тони Крооса. Остаётся проблема с Иско. Есть проблема теперь и у Карима Бензема, он сломал мизинец. Травму получил Тибо Куртуа.



Матч вроде бы носит статус мадридского мини-дерби, но «Реалу» важно его аккуратно отыграть, без травм и лишней нервотрёпки, ну и перевернуть страницу, чтобы дальше готовиться к матчу с «Севильей» в чемпионате. Вот эта игра, конечно, будет важнее. Ну а здесь «Реалу» нужно просто не дать разбежаться «Леганесу». Да и, думаю, особо бежать будет некуда «Леганесу».



Мне кажется, большого количества голов здесь ждать не следует. Предложу сыграть «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,85. После того как Куртуа получил травму, Навасу важно играть на ноль. Нужно стараться это делать, по крайней мере. А самому «Реалу» надо действовать поаккуратнее в обороне», — сказал Генич.