Согласно котировкам, голов в матче Лиги 1 «Монако» — «Ницца» будет немного

Букмекеры назвали фаворита матча 17-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца». Начало встречи 16 января 2019 года запланировано на 21:00 мск.



Букмекеры считают «Монако» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 2.38. Шансы «Ниццы» на победу оценены коэффициентом 3.38. Поставить на ничью можно за 3.24.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.69.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.92. Победа монегасков всухую идёт за 3.70.



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