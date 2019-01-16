«Атлетико» выбьет «Жирону» в 1/8 финала Кубка Испании, не сомневаются эксперты

Букмекеры оценили шансы команд во втором матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Жирона». Начало встречи 16 января 2019 года запланировано на 21:30 мск. Первая игра завершилась вничью — 1:1.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 1.39. Шансы «Жироны» на победу оценены коэффициентом 9.00. Поставить на ничью можно за 4.55.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.03, а на ТМ 2,5 гола — за 1.87.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.27. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 2.06.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.00. Проход «Атлетико» оценён в 1.17, проход «Жироны» — в 5.20.



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