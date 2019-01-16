Букмекеры: «Севилья» вновь победит «Атлетик Б» в 1/8 финала Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита второго матча 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» — «Атлетик Б». Начало встречи 16 января 2019 года запланировано на 22:30 мск. В первом матче победила «Севилья» (3:1).



Букмекеры предлагают поставить на победу «Севильи» за 1.80. Шансы «Атлетика» на победу оценены коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 3.62.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.74, а на ТМ 2,5 гола — за 2.21.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.63. Победа «Севильи» всухую оценивается в 3.34.



Победа «Севильи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.70. Проход «Севильи» оценён в 1.01, проход «Атлетик Б» — в 18.25.



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