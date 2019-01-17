«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс», который состоится 17 января.



Ставка: индивидуальный тотал Кайри Ирвинга больше 23 очков за 1.90.



«Коллективы, которых перед стартом нынешнего сезона называли в числе главных фаворитов Востока, подходят к очному противостоянию не в лучшей форме. «Селтикс» бездарно провели выездное турне из трёх поединков, не сумев добыть ни одной победы, а текущие результаты «Рэпторс» не соответствуют уровню демонстрируемого баскетбола.



Ирвинг пропустил встречу с «Нетс», но теперь готов выйти на паркет. По Смарту и Бэйнсу решение будет принято непосредственно перед игрой. У гостей точно не появятся на площадке Валанчюнас и Ануноби, а Майлз и Ванвлит под вопросом.

Матч посмотрит широкая аудитория зрителей, сама встреча имеет статус принципиальной, именно такие битвы ложатся в основу при выдвижении кандидатов на разные персональные награды игрокам и тренерам. Лидеры стремятся показать себя массовой публике во всей красе, проводят на паркете много времени и совершают ключевые броски. Всё по классике. В связи с этим проверим тотал больше 23 очков Ирвинга», — отметил Прокофьев.