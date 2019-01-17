Согласно котировкам, Серена Уильямс разгромит Бушар на Australian Open

Букмекеры назвали фаворита матча второго круга Открытого чемпионата Австралии, в котором Эжени Бушар сыграет с Сереной Уильямс. Поединок поставлен первым запуском ночной сессии на «Род Лейвер Арена» и начнётся не ранее 11:00 мск.

Согласно котировкам, у теннисистки из Канады меньше шансов на победу в этом матче. Победа Эжени Бушар оценивается коэффициентом 6.10, победа с форой «+4,5» гейма — 2.54.



Если Серена Уильямс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.14. На то, что она отыграет фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.49.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.98.

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