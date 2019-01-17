СКА — «Динамо» (Москва): котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо М». Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.36. Шансы «Динамо М» на победу оценены коэффициентом 6.20. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 6.15.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.69, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.22.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.22, а на победу «Динамо М» — 4.50. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу питерцев (10.0).



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