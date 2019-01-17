Букмекеры: «Локомотив» одержит третью победу подряд в матче КХЛ с «Куньлунем»

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив». Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 14:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 2.01. Шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу оценены коэффициентом 3.13. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.15.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.97, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.87.



Коэффициент на итоговую победу «Куньлунь Ред Стар» — 2.38, а на победу «Локомотива» — 1.61. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.00).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»