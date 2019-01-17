Согласно котировкам, «Металлург» не оставит шансов рижскому «Динамо» в матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Р» — «Металлург» Мг. Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Металлург» Мг и предлагают поставить на «лис» за 1.76. Шансы «Динамо Р» на победу оценены коэффициентом 3.88. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.30.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.00, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.85.



Коэффициент на итоговую победу «Металлурга» Мг — 1.45, а на победу «Динамо Р» — 2.84. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.40).



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