«Химки» проиграют «Олимпиакосу» в выездном матче Евролиги, уверены эксперты

Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Олимпиакос» — «Химки». Начало — в 22:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Олимпиакосу» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.29. Шансы российского клуба оценены в 4.70, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.50.



Ставку на победу «Олимпиакоса» с учётом ОТ можно сделать за 1.25, а на победу «Химок» — за 4.33.



Коэффициент на ТБ 155,5 очка — 1.93, а на ТМ 155,5 очка — 1.89. Победа российского клуба с форой "+8,5" оценивается в 1.90, победа греков с форой "-8,5" — в 1.94.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».