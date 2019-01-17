Аналитики: сборная России проиграет Франции на ЧМ-2019 по гандболу среди мужчин

Букмекеры назвали фаворита матча группового этапа чемпионата мира — 2019 по гандболу среди мужских команд Франция — Россия, который состоится сегодня, 17 января. Начало матча запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры считают Россию аутсайдером и предлагают поставить на номинальных гостей за 8.70. Шансы Франции на победу оценены коэффициентом 1.13. Поставить на ничью можно за 15.25.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 54,5 гола принимаются за 1.83, а на ТМ 54,5 гола — за 1.93. Победа россиян с форой «+5,5» оценена в 1.89, победа французов с форой "-5,5" — в 1.87.



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