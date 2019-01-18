Согласно котировкам, Кучеров поможет «Тампе» победить «Торонто» в матче НХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 18 января. Начало — в 3:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.10, по итогам встречи — 1.68.



Шансы «Торонто Мэйпл Лифс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.91, а с учётом овертайма — за 2.26.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.40. Поставить на то, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров наберёт очки, можно за 1.37.



Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.00.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.38, меньше 5,5 — за 2.90.



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