Карен Хачанов — Роберто Баутиста-Агут: котировки на матч Australian Open

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии не испытал проблем с японским теннисистом Йосихито Нисиокой — 6:3, 6:3, 6:3. Следующим соперником 10-й ракетки соревнований станет Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22).

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Баутиста-Агута оценивается коэффициентом 2.58, победа с форой «+3,5» гейма — 1.90.



Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.56. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.96.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.44. Тотал больше 39,5 гейма идёт с коэффициентом 1.88.



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