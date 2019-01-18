«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс», который состоится 18 января.



Ставка: индивидуальный тотал Джимми Батлера больше 19,5 очка за 2.05.



«Команды находятся в равных условиях с точки зрения времени на восстановление и по части травмированных. Все важные исполнители здоровы, поэтому мы вправе рассчитывать на захватывающий поединок. Битву «Пэйсерс» и «Сиксерс» покажут по национальному телевидению, что служит своеобразным сигналом. От матча логично ожидать напряжённой концовки, а от лидеров проявления максимума собственных возможностей. Трогать любой из классических вариантов опасно.

У Батлера в среднем 19,4 очка за игру, но попробовать тотал больше 19,5 за 2.05 мы обязаны. Джимми представляет собой один из редких типов современных баскетболистов, которые демонстрируют лучшие качества именно в топ-встречах с повышенным напряжением и серьёзным сопротивлением противника. Атакующий защитник «Сиксерс» старается цепляться за каждую возможность показать альфа-самца, готового тащить команду наверх. «Индиана» такой шанс предоставит», — отметил Прокофьев.