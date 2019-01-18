Чилич выиграет у Вердаско в третьем круге Australian Open, уверены эксперты

Хорват Марин Чилич (6) вышел в третий круг Australian Open, обыграв представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:4, 6:4. В третьем круге Чилич сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Согласно котировкам, у испанца меньше шансов в этом матче. Победа Фернандо Вердаско оценивается коэффициентом 3.62, победа с форой «+4,5» гейма — 2.05.



Если Марин Чилич сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.33. На то, что он сумеет отыграть фору в 4,5 гейма, можно поставить за 1.79.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.88. Тотал больше 37,5 гейма идёт с коэффициентом 1.88.



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