Согласно котировкам, «Лилль» выиграет у «Амьена» в матче чемпионата Франции

Букмекеры оценили шансы команд в матче 21-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Амьен», который пройдёт сегодня, 18 января 2019 года. Начало запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.62. Шансы «Амьена» на победу оценены коэффициентом 6.55. Поставить на ничью можно за 3.92.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.19, а на ТМ 2,5 гола — за 1.76.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.13. Победа «Лилля» всухую оценена в 2.45.



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