Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Рупольдинге

Букмекеры назвали фаворитов эстафеты, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Основными претендентами на победу считаются сборные Норвегии (1.85), Франции (4.00), Германии и России (по 7.50). Следом идут команды Австрии (11.00), Швеции (13.0) и Италии (41.0). Ниже оценены шансы Украины и Чехии (по 61.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 1.50. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Германии, предлагается за 1.91.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»