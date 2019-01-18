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Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Рупольдинге

Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Рупольдинге
Ставки

Букмекеры назвали фаворитов эстафеты, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Основными претендентами на победу считаются сборные Норвегии (1.85), Франции (4.00), Германии и России (по 7.50). Следом идут команды Австрии (11.00), Швеции (13.0) и Италии (41.0). Ниже оценены шансы Украины и Чехии (по 61.0).

Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 1.50. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Германии, предлагается за 1.91.

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