Аналитики: Слуцкий приведёт «Витесс» к победе в матче с «Эксельсиором»

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» — «Эксельсиор». Начало встречи 18 января 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Витесса», ведомого российским специалистом Леонидом Слуцким, за 1.30. Шансы «Эксельсиора» на победу оценены коэффициентом 9.60. Поставить на ничью можно за 5.70.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.46, а на ТМ 2,5 гола — за 2.60.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Победа «Витесса» всухую оценивается в 2.36.



Победа «Витесса» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.82.



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