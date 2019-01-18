Согласно котировкам, «Жальгирис» выиграет у «Панатинаикоса» в Евролиге

Сегодня, 18 января, состоится матч 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Жальгирисом» и «Панатинаикосом». Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Жальгирису» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.78. Шансы греческого клуба оценены в 2.34, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.00.



Ставку на победу «Панатинаикоса» с учётом ОТ можно сделать за 2.22, а на победу «Жальгириса» — за 1.72.



Коэффициент на ТБ 153 очка — 1.94, а на ТМ 153 очка — 1.90. Победа литовского клуба с форой "-2,5" оценивается в 1.92, победа греков с форой "+2,5" — в 1.92.



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