Согласно котировкам, Джокович разгромит Пуи в полуфинале Australian Open

Серб Новак Джокович (1) вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Его соперник японец Кей Нисикори (8) отказался от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:1 в пользу соперника. За выход в финал соревнований первая ракетка мира из Сербии поборется с французом Люка Пуи.

Согласно котировкам, у француза меньше шансов в этом матче. Победа Люка Пуи оценивается коэффициентом 11.0, победа с форой «+7,5» гейма — 2.04.



Если Новак Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.08. На то, что он сумеет отыграть фору в 6,5 гейма, можно поставить за 1.83.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 7.20. Тотал больше 31,5 гейма идёт с коэффициентом 1.96.



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