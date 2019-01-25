«Автомобилист» выиграет у «Нефтехимика» в выездном матче КХЛ, уверены эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Автомобилист» за 1.77. Шансы ХК «Нефтехимик» на победу оценены коэффициентом 3.82. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.33.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.88, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.96.



Коэффициент на итоговую победу ХК «Нефтехимик» — 2.80, а на победу «Автомобилиста» — 1.46. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.50).



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