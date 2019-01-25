Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки /

«Автомобилист» выиграет у «Нефтехимика» в выездном матче КХЛ, уверены эксперты

«Автомобилист» выиграет у «Нефтехимика» в выездном матче КХЛ, уверены эксперты
Ставки

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на «Автомобилист» за 1.77. Шансы ХК «Нефтехимик» на победу оценены коэффициентом 3.82. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.33.

По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.88, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.96.

Коэффициент на итоговую победу ХК «Нефтехимик» — 2.80, а на победу «Автомобилиста» — 1.46. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.50).

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент