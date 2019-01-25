Аналитики: «Витязь» выиграет у «Северстали» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Витязя» за 1.63. Шансы «Северстали» на победу оценены коэффициентом 4.25. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.75.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.84, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.01.



Коэффициент на итоговую победу «Северстали» — 3.25, а на победу «Витязя» — 1.36. Наиболее вероятный счёт после 60 минут игры — 2:2 (10.25).



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