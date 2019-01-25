«Химки» выиграют у «Баварии» в домашнем матче Евролиги, полагают эксперты

25 января в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся «Химки» и «Бавария». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Химкам» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.69. Шансы немецкого клуба оценены в 2.51, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 16.25.



Ставку на победу «Баварии» с учётом ОТ можно сделать за 2.39, а на победу «Химок» — за 1.63.



Коэффициент на ТБ 155,5 очка — 1.94, а на ТМ 155,5 очка — 1.88. Победа российского клуба с форой "-3,5" оценивается в 1.92, победа немцев с форой "+3,5" — в 1.92.



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