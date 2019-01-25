«Ростов» — «Локомотив»: котировки на игру турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер»

Букмекеры назвали фаворита матча 2-го тура «Фонбет Кубок Матч Премьер» «Ростов» — «Локомотив». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 21:30 мск.



Аналитики считают «Локомотив» фаворитом. Ставки на победу номинальных гостей принимаются с коэффициентом 2.08. На победу «Ростова» можно поставить за 3.62, на ничью — за 3.38. (Сделать ставку)



Поставить на победу гостей по итогам первого тайма и всего матча можно за 3.50. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.75. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.95.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.08, тотал меньше данного значения котируется за 1.80.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»