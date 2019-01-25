«Арсенал» — «МЮ»: букмекеры оценили шансы в матче 1/16 финала Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 25 января 2019 года запланировано на 22:55 мск.



Аналитики считают «Арсенал» фаворитом. Ставки на победу «канониров» принимаются с коэффициентом 2.59. На победу «Манчестер Юнайтед» можно поставить за 2.76, на ничью после 90 минут — за 3.60.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 4.15. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.85).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.47. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.65.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше этого значения котируется за 2.52.



Сухая победа «Арсенала» идёт за 5.25. При этом с учётом дополнительного времени и пенальти фаворитом идут гости: проход «Манчестер Юнайтед» оценён в 1.83, проход «Арсенала» — в 2.02.



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