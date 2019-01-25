«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в рамках «Фонбет Кубка Матч Премьер».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.10.



«Игра «Ростова» в первом тайме понравилась гораздо больше, чем во втором. Речь о матче со «Спартаком». Меньше ошибок было. Хотя в первом тоже они были, Песьяков чудил. Но в целом организация лучше смотрелась. Посмотрим, как Карпин будет тасовать состав. Но по его комментариям было видно, что результат его сейчас мало заботит.



«Локомотив» же здорово себя показал во встрече с «Зенитом». И настрой был, и кое-что получалось в плане игры. Молодые ребята здорово себя показали, один из них красивый мяч забил. Кстати, и Смолов понравился, уже неплохо готов.



Я здесь поставлю на победу «Локомотива». По движению видно, что неплохо себя чувствует команда, а футболисты с настроением играют. Это важно в таких встречах», — сказал Титов.