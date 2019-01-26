Согласно котировкам, «Авангард» не оставит шансов «Куньлуню» в выездной игре КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Авангард». Начало встречи 26 января 2018 года запланировано на 10:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Авангард» и предлагают поставить на «ястребов» за 1.78. Шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу оценены коэффициентом 3.76. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.33.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.91, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.93.



Коэффициент на итоговую победу «Авангарда» — 1.44, а на победу «Куньлунь Ред Стар» — 2.86. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.40).



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