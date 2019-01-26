Наоми Осака — Петра Квитова: котировки на финал Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит с японкой Наоми Осакой (4).

Согласно котировкам, у Наоми Осаки небольшие шансы на победу в этом матче. Победа японки оценивается коэффициентом 2.09, победа с форой «+2,5» гейма — 1.73.



Если Петра Квитова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что она сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.19.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.81.