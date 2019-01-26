Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Ставки /

Наоми Осака — Петра Квитова: котировки на финал Australian Open

Наоми Осака — Петра Квитова: котировки на финал Australian Open
Ставки

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу США Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (7:2), 6:0. В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Квитова поспорит с японкой Наоми Осакой (4).

Согласно котировкам, у Наоми Осаки небольшие шансы на победу в этом матче. Победа японки оценивается коэффициентом 2.09, победа с форой «+2,5» гейма — 1.73.

Если Петра Квитова сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что она сумеет удержать фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.19.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.81.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент