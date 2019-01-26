Аналитики: «Севилья» прервёт неудачную серию в матче Примеры с «Леванте»

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Леванте». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 15:00 мск. «Севилья» не знает побед уже на протяжении четырёх матчей турнира.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Севильи» за 1.57. Шансы «Леванте» на победу оценены коэффициентом 6.20. Поставить на ничью можно за 4.40.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.52, а на ТМ 2,5 гола — за 2.72.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.57. Победа «Севильи» всухую оценивается в 3.15.



Победа «Севильи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.22.



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