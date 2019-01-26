«Милан» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Наполи» в 21-м туре итальянской Серии А сезона-2018/19.



Ставка: победа «Наполи» за 2.00.



«Наполи» в прошлом туре очень хорош был в первой половине игры с «Лацио». Ярко играла команда Анчелотти, как она умеет. Здесь выезд в Милан. Будет сложнее. Без горячей поддержки южных фанатов придётся обойтись. Но всё равно для меня на данном этапе это команды разного класса. «Наполи» по недоразумению не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Группа уж очень сильная была, да и не повезло. «Милан» старается тянуться к подобным высотам, пока получается со скрипом. На мой взгляд, результаты «Милана» опережают качество его футбола. Матчи с лучшими, с теми же «Ювентусом», «Наполи», «Интером», это демонстрируют.



Но амбиции «Милана» не позволят ему играть чересчур аккуратно дома. Он будет стараться сыграть на победу. «Наполи» же при Анчелотти обороняться стал значительно лучше. Ну а выбегать в контратаку неаполитанцы всегда умели, с такими-то исполнителями.



Думаю, «Милан» будет играть с большой отдачей, но «Наполи» победит, что называется, на классе. Гости лучше распорядятся своими моментами. Интрига в борьбе за чемпионство в Италии затухает, но «Наполи» должен продолжать бороться. Ну и матч в Милане — имиджевый момент. Нужно стараться побеждать всех тех, кто рядом в таблице», — сказал Титов.

«Милан» поможет «Ювентусу» сделать отрыв от «Наполи» двузначным В главном матче тура в Серии А линия неоправданно прогружена на гостей. Сыграем от обратного.