Согласно котировкам, СКА расправится с рижским «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо Р». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.23. Шансы «Динамо Р» на победу оценены коэффициентом 9.40. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 7.20.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.74, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.14.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.10, а на победу «Динамо Р» — 7.50. Наиболее вероятный счёт — 4:1 в пользу питерцев (8.90).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»