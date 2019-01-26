«Атлетико» не оставит шансов «Хетафе» в домашнем матче Примеры, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура Примеры «Атлетико» — «Хетафе». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 1.60. Шансы «Хетафе» на победу оценены коэффициентом 7.70. Поставить на ничью можно за 3.70.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.57, а на ТМ 2,5 гола — за 1.57.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.50. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 2.18.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.36.



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