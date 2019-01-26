«Милан» — «Наполи»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура в Серии А

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура Серии А «Милан» — «Наполи». Начало встречи 26 января 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Милана» за 3.46. Шансы «Наполи» на победу оценены коэффициентом 2.31. Поставить на ничью можно за 3.30.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.09, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Победа «Наполи» всухую оценивается в 3.78.



Победа «Наполи» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.62.



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