Федор Емельяненко — Райан Бейдер: прогноз Р. Мазурова на финал Гран-при Bellator

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на финал Гран-при Bellator в тяжелом весе Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США), который состоится в ночь на 27 января мск.



Ставка: досрочная победа Райана Бейдера за 1.72.



«Федору досталась очень хорошая сетка. В первом поединке он нокаутировал бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира, который до этого поражения не выходил в клетку добрых три года, подрабатывал комментатором, в том числе и в России. Правда, по заверениям очевидцев, он поддерживал физическую форму. Но боевой тонус — это боевой тонус, а взяться ему было просто неоткуда. Полуфинал для Федора был более предсказуемым. Поверить в то, что он не справится со стареющим с космической скоростью американским гангстером Чейлом Соненом, могла только любимая теща последнего. Думается, даже Сонен едва ли расценивал свои шансы как хорошие. В результате Федор соперника просто не заметил.

Что касается Бейдера, то Райан также прошел своих визави на одном дыхании. Сначала изничтожил Мо Лаваля за 15 секунд, а затем, несмотря на серьезную разницу в габаритах, извалял недавнего обидчика Федора Мэтта Митриона. Бейдер не оставил сопернику ни единого шанса, контролируя его на канвасе, при этом безжалостно избивая. И вот он, долгожданный финал Гран-при пенсионеров.

Попытаемся сопоставить сильные и слабые стороны соперников. Федор Емельяненко вроде бы (здесь это ключевое слово) начал обретать былые кондиции, а именно — чувство дистанции и тайминг при работе в стойке. Вернулись защитные инстинкты, правда, и Фрэнк Мир никогда не был супербоксером. И самое главное, что Федор, пусть и отдаленно, начал вспоминать, что у него всегда была блистательная борьба. Вспомните, как он перевернул более тяжеловесного и искушенного в борьбе Мира, как задавил Сонена. Райан Бейдер — природный полутяж, поэтому у Федора может быть преимущество в габаритах, хотя мы прекрасно помним его бои с Дэном Хэндерсоном и Мальдонадо.



Райан всегда был атлетичным, он хорош в переводах и контроле. Также у него неплохая «ударка». Правда, все эти умения не сработали с топами UFC. Джон Джонс, Рамбл Джонсон, Лиото Мачида и Гловер Тешейра его даже не почувствовали. Так что, если не будет лезть на соперника как на Фабио Мальдонадо, будет грамотно защищаться от переводов, у Фёдора появятся шансы. Другое дело, позволит ли это сделать Бейдер. Скорее всего, нет. Очень бы хотелось ошибиться в прогнозе и увидеть победу Федора, после которой он сможет отправиться на заслуженный отдых. Но мне кажется, мы увидим досрочную победу Райана Бейдера», — сказал Мазуров.